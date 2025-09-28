Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην Nielsen ανέρχεται σε $243K ανά year για Senior Manager. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $210K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Nielsen. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
