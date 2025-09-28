Κατάλογος Εταιρειών
NICE
NICE Μηχανικός Πωλήσεων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Πωλήσεων in Canada στην NICE ανέρχεται σε CA$144K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της NICE. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$144K
Επίπεδο
L2
Βάση
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$32.8K
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη NICE?

CA$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Πωλήσεων στην NICE in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$149,669. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην NICE για τον ρόλο Μηχανικός Πωλήσεων in Canada είναι CA$143,793.

