Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Israel στην NICE ανέρχεται σε ₪119K ανά year για Product Manager. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Israel ανέρχεται σε ₪112K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της NICE. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪119K
₪112K
₪0
₪7.1K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διαχειριστής Προϊόντος at NICE in Israel sits at a yearly total compensation of ₪130,243. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NICE for the Διαχειριστής Προϊόντος role in Israel is ₪115,856.

