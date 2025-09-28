Κατάλογος Εταιρειών
  • Μισθοί
  • Information Technologist (IT)

  • Όλοι οι Μισθοί Information Technologist (IT)

NICE Information Technologist (IT) Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Information Technologist (IT) στην NICE ανέρχεται σε $107K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της NICE. Τελευταία ενημέρωση: 9/28/2025

Μέσος Μισθός
company icon
NICE
Systems Engineer
Atlanta, GA
Σύνολο ανά έτος
$107K
Επίπεδο
L3
Βάση
$98K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$9K
Έτη στην εταιρεία
7 Έτη
Έτη εμπειρίας
13 Έτη
$160K

