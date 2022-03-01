Migo Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Migo κυμαίνεται από $35,999 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $53,205 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Migo. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Αναλυτής Δεδομένων
$39.8K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$36K
Διαχειριστής Προϊόντος
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Μηχανικός Λογισμικού
Median $50.8K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Migo είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $53,205. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Migo είναι $45,290.

