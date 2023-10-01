Κατάλογος Εταιρειών
Kaizengaming
Kaizengaming Μισθοί

Το εύρος μισθών της Kaizengaming κυμαίνεται από $16,841 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $66,984 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Kaizengaming. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $59.9K

Μηχανικός Λογισμικού Frontend

Σχεδιαστής Προϊόντος
$16.8K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$18.8K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$67K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Kaizengaming είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $66,984. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Kaizengaming είναι $39,343.

