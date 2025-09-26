Κατάλογος Εταιρειών
Jabil
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Υλικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Υλικού

Jabil Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Υλικού in Taiwan στην Jabil ανέρχεται σε NT$1.94M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Jabil. Τελευταία ενημέρωση: 9/26/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Jabil
Lead Design Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Σύνολο ανά έτος
NT$1.94M
Επίπεδο
4
Βάση
NT$1.94M
Stock (/yr)
NT$0
Μπόνους
NT$0
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
9 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Jabil?

NT$5.09M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Jabil in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$2,256,190. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Jabil για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in Taiwan είναι NT$1,896,510.

