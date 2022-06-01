Κατάλογος Εταιρειών
Integrate Μισθοί

Το εύρος μισθών της Integrate κυμαίνεται από $3,906 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $80,400 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Integrate. Τελευταία ενημέρωση: 8/10/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $13.9K
Διευθυντής Προϊόντος
$3.9K
Διαχειριστής Έργου
$80.4K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Integrate είναι ο Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $80,400. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Integrate είναι $13,900.

