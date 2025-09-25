Η αποζημίωση Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in United States στην Instacart ανέρχεται σε $210K ανά year για L5. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Instacart. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Τύπος Μετοχών
RSU
Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)
50%
ΕΤΟΣ 1
50%
ΕΤΟΣ 2
Τύπος Μετοχών
RSU
Στην Instacart, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 2 ετών:
50% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (50.00% ετησίως)
50% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% τριμηνιαία)
Συχνές Ερωτήσεις
Qual é o salário mais alto de Χρηματοοικονομικός Αναλυτής na Instacart in United States?
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Χρηματοοικονομικός Αναλυτής na Instacart in United States situa-se numa remuneração total anual de $232,050. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
Quanto ganham os funcionários de Χρηματοοικονομικός Αναλυτής da Instacart in United States?
A remuneração total anual mediana reportada na Instacart para a função de Χρηματοοικονομικός Αναλυτής in United States é $165,750.
