Infostretch Μισθοί

Το εύρος μισθών της Infostretch κυμαίνεται από $118,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $169,150 για Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Infostretch. Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $118K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$136K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$169K

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Infostretch is Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Infostretch is $135,675.

