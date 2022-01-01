Infostretch Μισθοί

Το εύρος μισθών της Infostretch κυμαίνεται από $118,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $169,150 για Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Infostretch . Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025