Globant Μισθοί

Ο μισθός της Globant κυμαίνεται από $11,235 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $298,500 για έναν Επιχειρησιακή Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Globant. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Δεδομένων

Μηχανικός DevOps

Προγραμματιστής Ιστού

Διαχειριστής Έργων
Median $19.5K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
Median $40.3K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $126K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $190K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $196K
Λογιστής
$15.9K
Διοικητικός Βοηθός
$143K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$33.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$46.4K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$299K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$50.3K
Ανθρώπινοι Πόροι
$15.2K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$13.3K
Σύμβουλος Διοίκησης
$71.9K
Μάρκετινγκ
$11.2K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$52.3K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$46.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
$39.4K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
Median $219K
Πωλήσεις
$80.4K
Μηχανικός Πωλήσεων
$121K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Globant είναι Επιχειρησιακή Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $298,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Globant είναι $46,752.

Άλλοι Πόροι