Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Costa Rica στην Firmex κυμαίνεται από CRC 25.37M έως CRC 35.33M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Firmex. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CRC 27.18M - CRC 32.01M
Costa Rica
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CRC 25.37MCRC 27.18MCRC 32.01MCRC 35.33M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Firmex?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Firmex in Costa Rica φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CRC 35,331,169. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Firmex για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Costa Rica είναι CRC 25,365,967.

