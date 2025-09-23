Κατάλογος Εταιρειών
Fidelity International
Fidelity International Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in India στην Fidelity International κυμαίνεται από ₹4.52M έως ₹6.41M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Fidelity International. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹5.13M - ₹6.08M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹4.52M₹5.13M₹6.08M₹6.41M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.98M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Fidelity International?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Fidelity International in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹6,411,720. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Fidelity International για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in India είναι ₹4,516,081.

Άλλοι Πόροι