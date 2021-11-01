Κατάλογος Εταιρειών
Exact Sciences
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Exact Sciences Μισθοί

Το εύρος μισθών της Exact Sciences κυμαίνεται από $108,455 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακές Λειτουργίες στο χαμηλότερο άκρο έως $353,760 για Νομικά στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Exact Sciences. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $115K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Βιοϊατρικός Μηχανικός
$171K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$149K
Αναλυτής Δεδομένων
$149K
Επιστήμονας Δεδομένων
$141K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$150K
Νομικά
$354K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$132K
Διευθυντής Προϊόντος
$241K
Διαχειριστής Έργου
$175K
Πωλήσεις
$196K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Exact Sciences είναι ο Νομικά at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $353,760. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Exact Sciences είναι $149,223.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Exact Sciences

Σχετικές Εταιρείες

  • Thermo Fisher Scientific
  • Illumina
  • ResMed
  • Ginkgo Bioworks
  • Agilent Technologies
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι