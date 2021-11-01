Κατάλογος Εταιρειών
Epsilon
Epsilon Μισθοί

Ο μισθός της Epsilon κυμαίνεται από $5,020 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Στελέχωση Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $224,000 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο.

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $76.8K
L2 $105K
L3 $112K
L4 $114K
L5 $149K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $13.9K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $90K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $80K
Πωλήσεις
Median $224K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $150K
Μάρκετινγκ
Median $175K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
Median $58K
Διοικητικός Βοηθός
$62.1K
Επιχειρηματικές Λειτουργίες
$167K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$30.5K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$57.1K
Σύμβουλος Διοίκησης
$189K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $63.5K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$143K
Διευθυντής Έργων
$28.8K
Στελέχωση Προσωπικού
$5K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$137K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
$112K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$166K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Epsilon είναι Πωλήσεις με ετήσια συνολική αμοιβή $224,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Epsilon είναι $111,943.

