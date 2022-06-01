Κατάλογος Εταιρειών
Edelman
Edelman Μισθοί

Ο μισθός της Edelman κυμαίνεται από $6,359 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $263,675 για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Edelman. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$64.5K
Μάρκετινγκ
$6.4K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$264K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$99.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$93.2K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Edelman is Λειτουργίες Μάρκετινγκ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $263,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Edelman is $93,157.

Άλλοι Πόροι