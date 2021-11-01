Κατάλογος Εταιρειών
DPR Construction
DPR Construction Μισθοί

Το εύρος μισθών της DPR Construction κυμαίνεται από $113,430 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Πωλήσεων στο χαμηλότερο άκρο έως $183,600 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της DPR Construction. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Διαχειριστής Έργου
Median $156K
Πολιτικός Μηχανικός
Median $114K

Μηχανικός Κατασκευών

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$171K

Αναλυτής Δεδομένων
$117K
Διευθυντής Προϊόντος
$184K
Διευθυντής Προγράμματος
$168K
Μηχανικός Πωλήσεων
$113K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$131K
Συχνές Ερωτήσεις

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в DPR Construction, є Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $183,600. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в DPR Construction, становить $143,371.

