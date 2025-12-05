Κατάλογος Εταιρειών
Depop Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United Kingdom στην Depop ανέρχεται σε £96.8K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Depop. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Depop
Web Developer
London, EN, United Kingdom
Σύνολο ανά έτος
$130K
Επίπεδο
Engineer II
Βάση
$94.5K
Stock (/yr)
$26.3K
Μπόνους
$9.5K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Depop?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Depop in United Kingdom φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή £144,261. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Depop για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United Kingdom είναι £102,414.

Άλλοι Πόροι

