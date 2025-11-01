Databricks Διευθυντής Προϊόντος Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United States στην Databricks κυμαίνεται από $212K ανά year για L3 έως $852K ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $382K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Databricks. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L3 Product Manager $212K $133K $63.3K $14.9K L4 $221K $190K $20K $10.5K L5 Senior Product Manager $367K $198K $156K $13.4K L6 Staff Product Manager $638K $220K $384K $34K Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Databricks, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Databricks ?

