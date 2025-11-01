Η αποζημίωση Διευθυντής Προϊόντος in United States στην Databricks κυμαίνεται από $212K ανά year για L3 έως $852K ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $382K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Databricks. Τελευταία ενημέρωση: 11/1/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
$638K
$220K
$384K
$34K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Databricks, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)