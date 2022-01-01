Κατάλογος Εταιρειών
Danaher
Danaher Μισθοί

Το εύρος μισθών της Danaher κυμαίνεται από $36,717 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $218,500 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Danaher. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Διευθυντής Προϊόντος
Median $219K
Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $115K
Λογιστής
$217K

Βιοϊατρικός Μηχανικός
$88.3K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$106K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$137K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$149K
Επιστήμονας Δεδομένων
$195K
Οικονομικός Αναλυτής
$151K
Μηχανικός Υλικού
$64.9K
Ανθρώπινοι Πόροι
$142K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$72K
Μάρκετινγκ
$199K
Οπτικός Μηχανικός
$181K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$141K
Διαχειριστής Έργου
$115K
Πωλήσεις
$78.3K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$36.7K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$60.1K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Danaher, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι