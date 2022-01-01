Danaher Μισθοί

Το εύρος μισθών της Danaher κυμαίνεται από $36,717 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $218,500 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Danaher . Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025