CVS Health
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

CVS Health Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA) in United States στην CVS Health κυμαίνεται από $105K ανά year για L1 έως $135K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $111K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CVS Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025

Μέσος Όρος Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L1
Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
$105K
$101K
$5K
$0
L2
Senior Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer II
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA) στην CVS Health in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $246,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CVS Health για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA) in United States είναι $125,000.

