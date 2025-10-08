Η αποζημίωση Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης in United States στην CVS Health κυμαίνεται από $138K ανά year για L2 έως $192K ανά year για L3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $138K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CVS Health. Τελευταία ενημέρωση: 10/8/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
