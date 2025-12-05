Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην CGI κυμαίνεται από CA$75.2K ανά year για Associate Software Engineer έως CA$125K ανά year για Lead Analyst. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Canada ανέρχεται σε CA$82.6K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CGI. Τελευταία ενημέρωση: 12/5/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/software-engineer.md.