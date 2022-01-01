Κατάλογος Εταιρειών
CFGI Μισθοί

Το εύρος μισθών της CFGI κυμαίνεται από $84,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $131,340 για Σύμβουλος Διαχείρισης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CFGI. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

Λογιστής
$114K
Οικονομικός Αναλυτής
$84.6K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$131K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην CFGI είναι ο Σύμβουλος Διαχείρισης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $131,340. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην CFGI είναι $114,240.

