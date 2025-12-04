Κατάλογος Εταιρειών
Centre for Development of Advanced Computing
Η μέση συνολική αποζημίωση Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Centre for Development of Advanced Computing κυμαίνεται από ₹529K έως ₹722K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Centre for Development of Advanced Computing. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$6.4K - $7.8K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$6K$6.4K$7.8K$8.2K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Centre for Development of Advanced Computing?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στην Centre for Development of Advanced Computing φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹722,059. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Centre for Development of Advanced Computing για τον ρόλο Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) είναι ₹529,095.

