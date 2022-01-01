Κατάλογος Εταιρειών
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Μισθοί

Το εύρος μισθών της CentralSquare Technologies κυμαίνεται από $50,388 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλότερο άκρο έως $172,135 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CentralSquare Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $90.2K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιτυχία Πελατών
$99.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$102K

Λειτουργίες Εσόδων
$111K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$96.5K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$172K
Τεχνικός Συγγραφέας
$50.4K
Συχνές Ερωτήσεις

El puesto con el salario más alto reportado en CentralSquare Technologies es Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level con una compensación total anual de $172,135. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en CentralSquare Technologies es $99,495.

