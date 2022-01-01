CentralSquare Technologies Μισθοί

Το εύρος μισθών της CentralSquare Technologies κυμαίνεται από $50,388 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλότερο άκρο έως $172,135 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CentralSquare Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025