Κατάλογος Εταιρειών
CEMEX
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

CEMEX Μισθοί

Ο μισθός της CEMEX κυμαίνεται από $20,031 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $47,179 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της CEMEX. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Πολιτικός Μηχανικός
$21.8K
Επιστήμονας Δεδομένων
$20K
Διαχειριστής Έργων
$47.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Μηχανικός Λογισμικού
$38.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην CEMEX είναι Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $47,179. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CEMEX είναι $30,112.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την CEMEX

Σχετικές Εταιρείες

  • Wistron
  • Steris
  • Crane Co
  • Sprinklr
  • HireRight
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι