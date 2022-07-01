Κατάλογος Εταιρειών
Capital Rx
Capital Rx Μισθοί

Το εύρος μισθών της Capital Rx κυμαίνεται από $122,640 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $179,300 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Capital Rx. Τελευταία ενημέρωση: 8/18/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $179K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
$131K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$123K

Διευθυντής Προϊόντος
$136K
Πωλήσεις
$146K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Capital Rx είναι ο Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $179,300. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Capital Rx είναι $135,675.

Άλλοι Πόροι