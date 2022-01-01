Κατάλογος Εταιρειών
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Μισθοί

Ο μισθός της Blue Cross Blue Shield Association κυμαίνεται από $54,270 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $265,320 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο.

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $107K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Αναλογιστής
Median $168K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $109K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $100K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $70K
Αναλυτής Δεδομένων
$161K
Ανθρώπινοι Πόροι
$54.3K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $100K
Διαχειριστής Προϊόντος
$149K
Διαχειριστής Έργων
$111K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$265K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Blue Cross Blue Shield Association είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $265,320. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Blue Cross Blue Shield Association είναι $109,000.

