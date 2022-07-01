Κατάλογος Εταιρειών
Bitrise Μισθοί

Ο μισθός της Bitrise κυμαίνεται από $52,260 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $209,040 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bitrise. Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025

$160K

Μάρκετινγκ
$95.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$52.3K
Διαχειριστής Προϊόντος
$125K

Διαχειριστής Προγραμμάτων
$133K
Μηχανικός Λογισμικού
$209K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Bitrise is Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $209,040. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bitrise is $124,936.

