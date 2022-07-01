Bitrise Μισθοί

Ο μισθός της Bitrise κυμαίνεται από $52,260 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $209,040 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bitrise . Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025