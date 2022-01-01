Κατάλογος Εταιρειών
Birlasoft
Birlasoft Μισθοί

Ο μισθός της Birlasoft κυμαίνεται από $1,438 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $165,825 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Birlasoft. Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $7K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $160K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$20.5K

Επιστήμονας Δεδομένων
$15.1K
Ανθρώπινοι Πόροι
$1.4K
Σύμβουλος Διοίκησης
$15.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$11.8K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$160K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$166K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Birlasoft είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $165,825. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Birlasoft είναι $15,374.

