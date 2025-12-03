Στην Benchling, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )