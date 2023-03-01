Κατάλογος Εταιρειών
BDO USA
BDO USA Μισθοί

Το εύρος μισθών της BDO USA κυμαίνεται από $79,395 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $189,050 για Διαχειριστής Συνεργατών στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BDO USA. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Λογιστής
Median $108K

Φοροτεχνικός

Ελεγκτής

Μηχανικός Λογισμικού
Median $85K
Σύμβουλος Διαχείρισης
Median $89K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$79.4K
Διαχειριστής Συνεργατών
$189K
Διευθυντής Προϊόντος
$144K
Διαχειριστής Έργου
$152K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$151K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at BDO USA is Διαχειριστής Συνεργατών at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BDO USA is $126,138.

