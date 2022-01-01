Κατάλογος Εταιρειών
BBC
BBC Μισθοί

Ο μισθός της BBC κυμαίνεται από $23,231 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $137,102 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BBC. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $134K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $137K

Λογιστής
$52.1K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$89.4K
Αναλυτής Δεδομένων
$69K
Επιστήμονας Δεδομένων
$82.9K
Ανθρώπινοι Πόροι
$66.3K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$64.7K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$70.2K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$23.2K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$121K
Ερευνητής UX
$62.7K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at BBC is Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού with a yearly total compensation of $137,102. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BBC is $69,014.

