Balyasny Asset Management L.P. Μισθοί

Το εύρος μισθών της Balyasny Asset Management L.P. κυμαίνεται από $159,200 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $1,281,375 για Επενδυτικός Τραπεζίτης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Balyasny Asset Management L.P.. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Ποσοτικός Προγραμματιστής

Οικονομικός Αναλυτής
Median $235K
Αναλυτής Δεδομένων
$251K

Επιστήμονας Δεδομένων
$159K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$293K
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$1.28M
Διευθυντής Προϊόντος
$371K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$492K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Balyasny Asset Management L.P. είναι ο Επενδυτικός Τραπεζίτης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $1,281,375. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Balyasny Asset Management L.P. είναι $271,890.

