Κατάλογος Εταιρειών
Autodesk
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Αρχιτέκτονας Λύσεων

  • Όλοι οι Μισθοί Αρχιτέκτονας Λύσεων

Autodesk Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States στην Autodesk ανέρχεται σε $300K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Autodesk. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Σύνολο ανά έτος
$300K
Επίπεδο
Software Architect
Βάση
$200K
Stock (/yr)
$60K
Μπόνους
$40K
Έτη στην εταιρεία
13 Έτη
Έτη εμπειρίας
21 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Autodesk?

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Autodesk, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Autodesk, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.32% τριμηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Αρχιτέκτονας Λύσεων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αρχιτέκτονας Λύσεων στην Autodesk in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $410,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Autodesk για τον ρόλο Αρχιτέκτονας Λύσεων in United States είναι $286,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Autodesk

Σχετικές Εταιρείες

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι