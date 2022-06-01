Κατάλογος Εταιρειών
Aura Μισθοί

Το εύρος μισθών της Aura κυμαίνεται από $84,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λογιστής στο χαμηλότερο άκρο έως $258,700 για Επιτυχία Πελατών στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Aura. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $130K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $176K
Λογιστής
$84.6K

Εταιρική Ανάπτυξη
$137K
Επιτυχία Πελατών
$259K
Επιστήμονας Δεδομένων
$172K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$124K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$84.6K
Μάρκετινγκ
$139K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$159K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Aura is Επιτυχία Πελατών at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aura is $138,250.

Άλλοι Πόροι