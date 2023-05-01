Κατάλογος Εταιρειών
Arcadia io Μισθοί

Το εύρος μισθών της Arcadia io κυμαίνεται από $132,300 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $177,110 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Arcadia io. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $140K
Διευθυντής Προϊόντος
$132K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$177K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Arcadia io είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $177,110. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Arcadia io είναι $140,000.

