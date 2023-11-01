AMS Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της AMS κυμαίνεται από $12,060 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο χαμηλό άκρο έως $191,040 για έναν Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AMS. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Μηχανικός Υλικού
$76.2K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$12.1K
Διευθυντής Έργων
$147K

Στελέχωση Προσωπικού
$81.6K
Μηχανικός Λογισμικού
$47.2K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$191K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην AMS είναι Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $191,040. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AMS είναι $78,908.

Άλλοι Πόροι