AMETEK
AMETEK Μισθοί

Ο μισθός της AMETEK κυμαίνεται από $58,107 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $265,200 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AMETEK. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Median $200K
Μηχανικός Υλικού
$60.6K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$147K

Οπτικός Μηχανικός
$143K
Μηχανικός Λογισμικού
$58.1K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$265K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$171K
Συχνές Ερωτήσεις

AMETEK薪资最高的职位是Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level，年度总薪酬为$265,200。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
AMETEK的年度总薪酬中位数为$147,000。

