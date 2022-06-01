AmeriHealth Caritas Μισθοί

Ο μισθός της AmeriHealth Caritas κυμαίνεται από $87,312 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $155,220 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AmeriHealth Caritas . Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025