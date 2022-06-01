Κατάλογος Εταιρειών
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Μισθοί

Ο μισθός της AmeriHealth Caritas κυμαίνεται από $87,312 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $155,220 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AmeriHealth Caritas. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Αναλογιστής
$152K
Αναλυτής Δεδομένων
$87.3K
Μηχανικός Λογισμικού
$133K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$155K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην AmeriHealth Caritas είναι Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $155,220. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AmeriHealth Caritas είναι $142,250.

