AlphaSense Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην AlphaSense κυμαίνεται από $148K έως $214K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AlphaSense. Τελευταία ενημέρωση: 10/27/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$167K - $194K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$148K$167K$194K$214K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην AlphaSense, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην AlphaSense in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $214,200. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AlphaSense για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in United States είναι $147,600.

