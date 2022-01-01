Alight Solutions Μισθοί

Το εύρος μισθών της Alight Solutions κυμαίνεται από $31,286 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $221,100 για Λειτουργίες Εσόδων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Alight Solutions . Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025