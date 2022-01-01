Κατάλογος Εταιρειών
Alight Solutions
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Alight Solutions Μισθοί

Το εύρος μισθών της Alight Solutions κυμαίνεται από $31,286 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $221,100 για Λειτουργίες Εσόδων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Alight Solutions. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $124K
Σύμβουλος Διαχείρισης
Median $103K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$211K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Εξυπηρέτηση Πελατών
$39.2K
Αναλυτής Δεδομένων
$173K
Οικονομικός Αναλυτής
$142K
Ανθρώπινοι Πόροι
$31.3K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$117K
Διευθυντής Προϊόντος
$93.5K
Διαχειριστής Έργου
$84.6K
Προσλήψεις
$67.7K
Λειτουργίες Εσόδων
$221K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$188K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$199K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$216K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

A legmagasabb fizetésű szerep a Alight Solutions-nél a Λειτουργίες Εσόδων at the Common Range Average level, évi $221,100 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Alight Solutions-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $123,500.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Alight Solutions

Σχετικές Εταιρείες

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι