Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη in United States στην ADP ανέρχεται σε $175K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ADP. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.3%
ΕΤΟΣ 3
Στην ADP, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (Infinity% ανά περίοδο)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.