Zeta Global Gehälter

Zeta Globals Gehaltsbereich reicht von $6,636 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Operations in India am unteren Ende bis $392,000 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Zeta Global. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $62.6K
Datenanalyst
$136K
Datenwissenschaftler
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Marketing-Operations
$6.6K
Produktdesigner
$115K
Software-Engineering-Manager
$392K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Zeta Global ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $392,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Zeta Global beträgt $88,740.

