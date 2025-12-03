Unternehmensverzeichnis
Yext
Yext Geschäftsentwicklung Gehälter

Die durchschnittliche Geschäftsentwicklung-Gesamtvergütung in United States bei Yext reicht von $76.4K bis $107K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Yexts Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/3/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$82.8K - $100K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$76.4K$82.8K$100K$107K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Yext unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Geschäftsentwicklung bei Yext in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $106,720. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Yext für die Position Geschäftsentwicklung in United States beträgt $76,360.

