Wabtec Gehälter

Wabtecs Gehaltsbereich reicht von $45,531 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $144,469 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Wabtec. Zuletzt aktualisiert: 11/13/2025

Software-Ingenieur
Median $105K

Full-Stack Software-Entwickler

Maschinenbauingenieur
Median $90.2K
Finanzanalyst
Median $123K

Technischer Programmmanager
Median $113K
Informationstechnologe (IT)
$45.5K
Produktdesigner
$98.5K
Projektmanager
$142K
Lösungsarchitekt
$144K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Wabtec ist Lösungsarchitekt at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $144,469. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Wabtec beträgt $109,000.

