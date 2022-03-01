VideoAmp Gehälter

VideoAmps Gehaltsbereich reicht von $135,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertrieb am unteren Ende bis $293,460 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von VideoAmp . Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025