Unternehmensverzeichnis
UserTesting
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner-Gehälter

UserTesting Produktdesigner Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für UserTestings Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$68.4K - $80.5K
Canada
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$63.8K$68.4K$80.5K$88.9K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 1 weitere Produktdesigner Einträge bei UserTesting um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei UserTesting?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Produktdesigner Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei UserTesting in Canada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CA$123,099. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei UserTesting für die Position Produktdesigner in Canada beträgt CA$88,379.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für UserTesting gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Seagate
  • Fiserv
  • Alarm.com
  • SPS Commerce
  • Verisk
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usertesting/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.