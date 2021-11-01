Unternehmensverzeichnis
Thrasio
Thrasio Gehälter

Thrasios Gehaltsbereich reicht von $51,640 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst in India am unteren Ende bis $201,000 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Thrasio. Zuletzt aktualisiert: 10/15/2025

Software-Ingenieur
Median $60K
Datenwissenschaftler
Median $180K
Produktmanager
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Geschäftsabläufe
$114K
Business-Analyst
$124K
Geschäftsentwicklung
$130K
Datenanalyst
$51.6K
Investmentbanker
$141K
Marketing
$194K
Projektmanager
$122K
Software-Engineering-Manager
$201K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Thrasio ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $201,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Thrasio beträgt $130,345.

Weitere Ressourcen